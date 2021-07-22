大暑．二十四節氣｜中醫教大暑養生4招：喝水忌狂灌　運動勿過度

二十四節氣的大暑天氣炎熱，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠​傑稱，此時人們易出汗，肝火旺盛變得易暴躁，雙眼亦較易有疾患，加上現時人們常用手機、電腦，雙眼特別易累，從而易引起肢體困倦。林冠​傑分享大暑養生4個貼士。

大暑養生4貼士

1. 喝水不應狂灌：大暑稍作運動已經大汗淋漓，不少人會大量喝水或凍飲，中醫認為「脾喜燥惡濕」，脾胃特別容易受損害。因此不論水的溫度如何，喝水時建議含在口裏，一啖一啖慢慢喝。

2. 運動不應狂做：大暑不宜大量及不停做運動，亦不宜在太陽最猛烈、最曬、最熱時運動。宜選陰涼地方做運動，盡量避免大量出汗，做運動應適時休息，有助控制出汗。

3. 勿暴曬及保濕：大暑炎熱容易出汗，除了注意不要在太陽下暴曬，亦要保濕，補充流失的水分。

4. 保持心情開朗：大暑時期，情緒會較易暴躁，肝火旺盛，宜保持心情開朗。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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