好去處｜Sanrio競技場：Hello Kitty@The ONE　布甸狗玉桂狗@皇室堡

尖沙嘴The ONE（左圖）及銅鑼灣皇室堡（右圖）即日至8月29日舉行「Sanrio Characters 超萌競技場」。（圖片由相關機構提供）

「Sanrio Characters 超萌競技場」即日至8月29日在尖沙嘴The ONE及銅鑼灣皇室堡舉行，12名換上運動造型的Sanrio家族成員分男女兩組以不同競技項目熱鬥，粉絲可以打卡兼買限定精品。The ONE粉色系競技場有4個裝置打卡：Hello Kitty閃令令銅像、My Melody vs. My Sweet Piano網球對打、Marron Cream優雅風采及Kuromi與Cheery Chums跳水競技。

皇室堡有男子組Pompompurin（布甸狗）勝利銅像、Cinnamoroll（玉桂狗）破風競賽、Pochacco（PC狗）與Tuxedosam花式炫技、Kero Kero Keroppi的超凡眼界，以及「足球新星」Ahiru No Pekkle（AP鴨）5個裝置，大家可以盡情影靚相。

Sanrio Characters 超萌競技場@The ONE‧皇室堡

日期：即日起至8月29日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭、銅鑼灣皇室堡地下中庭

網址：www.the-one.hk（The ONE）／www.windsorhouse.hk（皇室堡）

一切資料以主辦方公布為準。

整理：張可兒 hycheung@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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