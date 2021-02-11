OL閨蜜下午茶之選｜比得兔2：走佬日記X帝京Lion Rock　歎二人下午茶獲贈曲奇

帝京酒店Lion Rock聯乘《比得兔2：走佬日記》，即日至9月30日推出「夏日奇緣下午茶」。下午茶鹹點有芝士洋蔥批、蟹肉薯仔卷、炸芝麻三文魚手指伴沙律醬、燴鴨肉酥盒、蘇格蘭蛋伴茄醬。甜點有香橙甘筍芝士蛋糕伴朱古力比得兔、草莓玫瑰牛奶布甸、紅菜頭奇亞籽棒棒蛋糕、香芒紅桑子卷蛋糕、甘筍／原味鬆餅、焦糖蘋果慕絲蛋糕。下午茶可配甜蜜特飲。惠顧兩位用下午茶，可獲贈童話曲奇一盒。下午茶設有外帶。

《比得兔2：走佬日記》X 帝京酒店Lion Rock「夏日奇緣下午茶」

供應期：即日至9月30日

供應時間：下午2時半至5時

價錢：兩位$508（包兩杯特飲）、一位$270（包一杯特飲）（另收加一服務費）

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓Lion Rock

電話：2622 6167

詳情：www.royalplaza.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

【Movie Trailer】：比得兔2

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