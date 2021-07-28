OL閨蜜下午茶之選｜四季菊日本餐廳 X 英皇珠寶　歎二人下午茶獲贈香薰套裝

中環四季菊日本餐廳聯乘英皇珠寶，即日至9月12日推出「花夏日式下午茶」。鹹甜點包括季節野菜啫喱、車海老胡瓜卷物、軟殼蟹野菜沙律、汁燒免治鷄肉棒、炸芝士薯蓉波、兩色蜜瓜忌廉餅、日本無花果撻、蝶豆花豆乳奶凍、日式芝麻朱古力忌廉餅、和風蕨餅配黑糖汁。惠顧兩位用下午茶，可獲英皇珠寶特別製作的香薰擴香組套裝一盒（包括兩個擴香瓶連獨立藤枝，分別是玫瑰與櫻花香氣），送完即止。

四季菊日本餐廳 X 英皇珠寶「花夏日式下午茶」

供應期：即日至9月12日

供應時間：逢周四至周日下午3時至5時15分

價錢：兩位$588（包咖啡或茶）或兩位$788（包咖啡或茶及梅酒），顧客可以優惠價$198享用有汽酒一支（另設加一服務費）

地址：香港中環金融街8號國際金融中心商場4樓

電話：2805 0600

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

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