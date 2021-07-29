電子消費券著數情報：黃埔天地　消費券購物獲額外現金券

電子消費券在手，如何運用更高手？紅磡黃埔天地推出「黃埔天地消費券Extra賞」，8月1日至9月5日逢周末周日舉行。在黃埔天地有提供電子支付工具的商舖，於指定周末周日，以八達通、支付寶香港AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK，或拍住賞Tap & Go，消費滿指定金額，憑即日單一電子貨幣交易紀錄頁面（前述指定電子支付工具），及對應商戶同日之單一機印發票，及讚好黃埔天地facebook專頁或追蹤黃埔天地Instagram，可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。顧客消費滿$600可獲贈$100指定商戶現金券，消費滿$1000可獲贈$200指定商戶現金券，所有回贈之現金券不設最低消費。以支付寶香港AlipayHK消費滿$1000，可額外獲贈$50指定商戶現金券。

「黃埔天地消費券Extra賞」

活動日期：2021年8月1日、7-8日、14-15日、21-22日、28-29日、9月4-5日 (或換完即止)

現金券換領時間：下午1時至晚上10時 (或換完即止)

現金券換領地點：黃埔天地時尚坊MTR層換領處

現金券換領詳情：於指定周末周日，在黃埔天地有提供電子支付工具的商舖，以八達通、支付寶香港 AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK，或拍住賞Tap & Go，消費滿指定金額，憑即日單一電子貨幣之交易紀錄頁面（前述指定電子支付工具）＋對應商戶同日之單一機印發票＋讚好黃埔天地Facebook專頁或追蹤黃埔天地Instagram，可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。

‧ 消費滿$600或以上：可換領指定商戶之$50美食現金券＋$50零售、美容或服務商戶現金券

‧ 消費滿$1000或以上：可換領指定商戶之$100美食現金券＋$100零售、美容或服務商戶現金券

‧ 以支付寶AlipayHK消費，可額外獲贈$50指定娛樂商戶現金券

查詢電話：2121 8344

網址：www.thewhampoa.com

facebook：www.facebook.com/thewhampoa

註：電子消費券使用方法、現金券換領方法等詳情，以主辦方公布為準。

電子消費券 其他報道：link.mingpao.com/70408.htm