好去處｜白爛貓87旅行團@馬鞍山、天水圍、紅磡、沙田：獅身貓面像巨型充氣裝置、貓菲爾鐵塔盡情影靚相
文章日期：2021年07月30日
台灣人氣角色白爛貓登陸置富Malls旗下4個商場，即日至10月24日舉行「白爛貓87旅行團」：馬鞍山廣場「87古城記」、天水圍+WOO嘉湖「87法國站」、紅磡置富都會「87港澳台」、沙田置富第一城「87夏威夷」。4個旅遊度假勝地各有特色，大家可以參觀名勝古蹟旅遊景點，例如「獅身貓面像巨型充氣裝置」、「貓菲爾鐵塔」、「台北101」等。
白爛貓87旅行團 x 置富Malls
日期：即日至10月24日
87古城記@馬鞍山廣場
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）
87法國站@+WOO嘉湖
地點：天水圍+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，於港鐵天水圍站轉車）
87港澳台@置富都會
地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C出口）
87夏威夷@置富第一城
地點：沙田置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）
一切資料以主辦方公布為準。
整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）
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