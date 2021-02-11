好去處｜白爛貓87旅行團@馬鞍山、天水圍、紅磡、沙田：獅身貓面像巨型充氣裝置、貓菲爾鐵塔盡情影靚相

白爛貓登陸置富Malls旗下4個商場，即日至10月24日舉行「白爛貓87旅行團」：馬鞍山廣場「87古城記」、天水圍+WOO嘉湖「87法國站」、紅磡置富都會「87港澳台」及沙田置富第一城「87夏威夷」。（圖片由相關機構提供）