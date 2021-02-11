好去處｜Kakao Friends x 港式點心@尖沙嘴LCX：Ryan坐蛋撻、Apeach壽桃籠上迎賓

韓國卡通人物Kakao Friends登陸尖沙嘴！「LCX x Little Kakao Friends點心GO！仲夏之旅」展覽即日至9月5日在尖沙嘴LCX舉行，一眾Little Kakao Friends角色與各款港式點心打成一片，大家可以在不同打卡位影靚相：Ryan寫意地坐在蛋撻上、Apeach在壽桃籠上迎接來賓，Tube被誤會成荔芋鴨腳扎內的材料，造型搞笑又可愛。同場設有Little Kakao Friends期間限定精品POP-UP店。

「LCX x Little Kakao Friends點心GO！仲夏之旅」展覽＠尖沙嘴LCX

日期：即日至2021年9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙嘴海港城海運大廈三階LCX（LCX正門及Xplus對出位置）

網址：www.lcx.com.hk

整理：張可兒 hycheung@mingpao.com

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