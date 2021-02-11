OL閨蜜下午茶之選｜Salvatore Ferragamo X 朗廷酒店　歎下午茶獲贈迷你香水套裝

為慶祝Salvatore Ferragamo推出新香氛「Storie di Seta」，香港朗廷酒店聯乘Salvatore Ferragamo，即日至9月30日推出「STORIE DI SETA」下午茶。下午茶甜鹹點有：迷你櫻花士多啤梨大黃蛋白餅和鵝肝釀大黃香檳醬、開心果覆盆子奶凍、露筍奶凍配煙鴨胸、玫瑰花茶啫喱、榛子檸檬接骨木花撻、燴牛面芹菜頭三文治、海鹽焦糖芝士蛋糕、龍蝦蟹肉撻拼海鮮沙律、英式鬆餅及提子鬆餅配德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花果醬。下午茶可選配精選JING茶，或加錢升級至Saicho氣泡茶或Taittinger香檳。惠顧兩位用下午茶首1000人，可免費獲贈一套四支1.5毫升迷你香水套裝，數量有限，送完即止。

Salvatore Ferragamo X 朗廷酒店「STORIE DI SETA」下午茶

供應期：即日至9月30日

供應時間：周一至周五下午3時至5時30分

周末及公眾假期下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分

價錢：每位$398、兩位$688（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店地下大堂廷廊

查詢電話：2132 7898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

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