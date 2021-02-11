OL閨蜜下午茶之選｜Crabtree & Evelyn X Madame Fu　歎峇里風情下午茶獲贈護膚品

Crabtree & Evelyn聯乘Madame Fu，即日至8月31日推出「峇里風情下午茶」。下午茶美點有：香蕉特濃朱古力慕絲杯、鮮斑蘭蛋糕、椰香脆皮泡芙、熱情果蛋白撻、斑蘭椰香糯米糍、原味鬆餅和葡萄蔓越莓鬆餅、配德文郡忌廉和Madame Fu特色玫瑰果醬、翠綠香茅蝦餃、茶熏鴨胸、罌粟籽牛肉酥、煙三文魚奶油芝士多士。惠顧下午茶可獲贈Crabtree & Evelyn體驗套裝。

Crabtree & Evelyn X Madame Fu「峇里風情下午茶」

供應期：即日至8月31日

供應時間：每日下午2時30分至5時30分

價錢：一位$338、兩位$550（另設加一服務費）

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓富（Madame Fu Grand Cafe Chinois）

查詢電話：2114 2118

詳情：bit.ly/37qjHtP

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

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