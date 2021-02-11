蚊膏DIY｜綠色達人教自製止痕蚊膏　一歲或以下幼兒不宜用【短片】

夏天天氣濕熱，即使做足防蚊措施，有時仍會被蚊子叮咬。綠人工作室創辦人陳佩貞教大家自製止痕蚊膏，取小量蚊膏塗抹於蚊叮或痕癢患處，有助止癢消腫，惟她不建議一歲或以下幼兒使用，因蚊膏成分及氣味可能對幼兒的皮膚或嗅覺造成刺激。另外葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（簡稱G6PD，俗稱蠶豆症）患者應避免加入薄荷精油。

自製止痕蚊膏材料：

食用油* 25克（*食用油可用葵花籽油、菜籽油等，若不怕香味太濃，也可用花生油）

蜂蜜蠟 5克

香茅精油 8滴

茶樹精油 8滴

薄荷精油 6滴

檸檬草精油 4滴

步驟：

1.將食用油與蜂蜜蠟混合並加熱，不時攪拌至蜂蜜蠟融化，然後從加熱容器取出。

2.加入香茅、茶樹、薄荷及檸檬草4種精油後拌勻。

3.將混合物倒進有蓋收納罐，凝固成膏即可使用。

備註：使用精油時，留意精油上的標籤及使用說明。如對精油成分敏感、皮膚敏感者，或有任何疑問，宜先諮詢家庭醫生或皮膚科醫生意見。

文：張可兒

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