OL閨蜜下午茶之選｜抹茶主題下午茶@九龍東皇冠假日Cielo　 歎下午茶獲贈Eurobeauté護膚品體驗裝

九龍東皇冠假日酒店星幕「幽香抹茶」下午茶：煎吞拿魚配抹茶冷麵（圖片由相關機構提供）

九龍東皇冠假日酒店星幕（Cielo）聯乘OASIS旗下的Eurobeauté，即日至9月30日推出「星幕 x OASIS幽香抹茶」下午茶。下午茶鹹甜點有：焗三文魚配抹茶忌廉汁、脆炸大蝦配抹茶醬、抹茶芝士撻、抹茶蟹肉醬全麥多士、煎吞拿魚配抹茶冷麵、抹茶英式鬆餅、抹茶雙重芝士蛋糕、抹茶焦糖雞蛋布甸、抹茶白朱古力千層酥、抹茶紅豆慕絲蛋糕。飲品方面可選擇咖啡或茶，或加錢選擇凍抹茶牛奶或葡萄汽酒。惠顧下午茶可獲贈Eurobeauté全效活細胞體驗裝。

星幕 x OASIS「幽香抹茶」下午茶

供應期：即日至9月30日

供應時間：下午3時至5時

價錢：周一至周五$288（兩位用）（另設加一服務費）

周六、周日及公眾假期$308（兩位用）（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

查詢電話：3983 0688

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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