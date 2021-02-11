OL閨蜜下午茶之選｜抹茶主題下午茶@九龍東皇冠假日Cielo 歎下午茶獲贈Eurobeauté護膚品體驗裝
文章日期：2021年08月17日
九龍東皇冠假日酒店星幕（Cielo）聯乘OASIS旗下的Eurobeauté，即日至9月30日推出「星幕 x OASIS幽香抹茶」下午茶。下午茶鹹甜點有：焗三文魚配抹茶忌廉汁、脆炸大蝦配抹茶醬、抹茶芝士撻、抹茶蟹肉醬全麥多士、煎吞拿魚配抹茶冷麵、抹茶英式鬆餅、抹茶雙重芝士蛋糕、抹茶焦糖雞蛋布甸、抹茶白朱古力千層酥、抹茶紅豆慕絲蛋糕。飲品方面可選擇咖啡或茶，或加錢選擇凍抹茶牛奶或葡萄汽酒。惠顧下午茶可獲贈Eurobeauté全效活細胞體驗裝。
星幕 x OASIS「幽香抹茶」下午茶
供應期：即日至9月30日
供應時間：下午3時至5時
價錢：周一至周五$288（兩位用）（另設加一服務費）
周六、周日及公眾假期$308（兩位用）（另設加一服務費）
地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕
查詢電話：3983 0688
註：資料及價錢以餐廳公布為準
編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
其他下午茶情報：
Crabtree & Evelyn X Madame Fu「峇里風情下午茶」
更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm