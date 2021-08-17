尖沙嘴K11 Select選購潮物　會員消費獎賞更多

尖沙嘴K11 Art Mall內的K11 Select已開幕。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴K11 Art Mall內的K11 Select已開幕，7000呎時尚空間設有主打男女皆宜unisex風格的Zone A及專屬個性女生的Zone B，不少潮流精品包括MIRROR演唱會鞋款、漁夫帽、韓星熱捧的設計師品牌及多款K11 Art Mall獨家潮物等，都可在K11 Select買到。

為慶祝K11 Select開幕，即日起至9月15日，KLUB 11會員憑K11 Select任何兩間商戶的消費單據，買滿$1000可享K11 Select $250電子禮券1張；買滿$3000可享K11 Select $250電子禮券2張及指定工作坊一堂（價值$500），工作坊包括Methodology x LEGO Dots Collection工作坊及sdori寶石耳環DIY工作坊。而K11 Art Mall接受電子消費券，並會限時推出$300減$50消費獎賞。

K11 Select網站：hk.k11.com/zh-hk/visit/k11-select

註：消費優惠以主辦方公布為準

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）