OL閨蜜下午茶之選｜Givenchy X 美利酒店Popinjays　歎粉紅下午茶獲贈美妝護膚品

Givenchy聯乘香港美利酒店Popinjays，即日至9月30日推出以粉紅色為主題的「紅粉緋揚夏午茶」。下午茶鹹甜點有：番茄蟹肉撻、煙三文魚多士、黑加侖子白森林蛋糕、白桃忌廉杯、玫瑰雲呢拿閃電泡芙、紅莓金磚蛋糕。惠顧下午茶可獲贈Givenchy禮品套裝（迷你華麗盈彩修護唇膏、花漾年輕嫰肌面膜7ml、傾城香水1ml），數量有限，送完即止。

GIVENCHY X 香港美利酒店Popinjays「紅粉緋揚夏午茶」

供應期：即日至9月30日

供應時間：周一至周五下午3時30分至5時30分、周六至周日下午4時30分至晚上6時

價錢：兩位$698（另設加一服務費）

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓Popinjays

查詢電話：3141 8888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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