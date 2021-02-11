MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall　Miffy主題下午茶、Miffy三色卷蛋　粉絲打卡必食【多圖】

柚子紅茶慕斯卷蛋（4吋）HK$188，全新柚子紅茶口味以Miffy的顏色製作成夢幻三層卷蛋。（圖片由相關機構提供）

MiFFY CAFE期間限定店進駐尖沙嘴！Smile Yogurt旗下Pound & Roll位於K11 Art Mall的分店，於8月28日至11月27日變身MiFFY CAFE期間限定店，推出Miffy主題下午茶，以Miffy造型三層架盛載馬卡龍、法國牛油蛋糕、泡芙、24個月巴馬火腿及新鮮生果等，並附特製飲品。

CAFE亦供應多款蛋糕，其中全新口味柚子紅茶慕斯卷蛋，便是以Miffy的顏色製作成夢幻三層卷蛋，粉絲打卡必食。另外，Miffy芝士海鮮雜錦火鍋於下午茶及晚餐時段供應，包括大虎蝦、日本北海道帶子、蘇格蘭蟶子、青口、新鮮生果及蔬菜，配瑞士Gruyere、Fontina、Emmental及意大利Mozzarella四重芝士。

MiFFY CAFE期間限定店@Pound & Roll

供應期：8月28日至11月27日

時間：中午12時至晚上10時

地址：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall（K11 購物藝術館）B1樓B104號舖

MiFFY甜點三層架下午茶

價錢：$288（兩位用）（另設加一服務費）

供應時間：下午2時30分至5時30分

MiFFY芝士海鮮雜錦火鍋

價錢：$388（兩位用）、$768（四位用）（另設加一服務費）

查詢電話：3618 4683

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：劉穎妍、Janice Hui（yhhui@mingpao.com）

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