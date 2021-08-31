下午茶之選｜品香下午茶@美利酒店Garden Lounge　三種冰茶配搭美點

香港美利酒店Garden Lounge即日至9月30日推出「品香辨韻下午茶」，以美點配搭JING品牌單一產區靚茶。三款各具特色的冰茶乃是次下午茶體驗的焦點，包括：檸檬草薑片茶、錫蘭玫瑰茶、伯爵茶。因應茶種的特性，酒店廚師團隊設計一系列相配的鹹點及甜品。檸檬草薑片茶最適合與「椰子菠蘿曲奇」、「蟹肉三文治」及「牛油果鮮蝦三文治」一同品嘗。錫蘭玫瑰茶跟「黑松露雞肉三文治卷」、「紅莓忌廉芝士三文治」、「西瓜菲達芝士三文治」相輔相成。伯爵茶與「檸檬佛手柑曲奇」、「杏桃金磚蛋糕」、「朱古力藍莓歌劇蛋糕」互相呼應。

品香辨韻下午茶@香港美利酒店Garden Lounge

供應期：即日至9月30日

供應時間：下午2時45分至4時15分、下午4時30分至6時

價錢：每位$728 (另收加一服務費)

地址：香港紅棉路22號香港美利酒店花園樓層Garden Lounge

查詢電話：3141 8888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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