月餅2021｜中秋月餅新舊滋味：茗茶月餅、流心奶黃月餅、手工牡丹花月餅

【月餅2021】agnes b.CAFE以電影《月球之旅》為包裝。（圖片由相關機構提供）

【月餅2021】當文歷餅店推出「乘月到紐約」月餅禮盒，以水晶球為靈感。（圖片由相關機構提供）

【月餅2021】逸東軒月餅禮盒以橄欖綠色復古手提箱作包裝。（圖片由相關機構提供）

【月餅2021】All About Coffee推出限定禮盒，內含迷你朱古力流心月餅及掛耳包咖啡。（圖片由相關機構提供）

【月餅2021】Miffy鳳梨及奶皇月餅禮盒（圖片由相關機構提供）

各款中秋月餅各適其適。（圖片由相關機構提供）

中秋節快到，不同品牌推出各款月餅，既有傳統口味，亦有新式如花生醬奶黃月餅及花膠奶黃月餅等。部分月餅更設早鳥優惠，選購時可留意。

1.Smile Yogurt Miffy鳳梨及奶皇月餅禮盒

GoodieShopHK與本地雪糕乳酪蛋糕店Smile Yogurt合作，推出萌爆Miffy造型鳳梨及奶皇月餅，獲荷蘭正式授權，可愛造型配上精緻禮盒，中秋打卡至啱。【早鳥優惠詳情：goodieshop.shoplineapp.com】

2.Tea WG月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒

Tea WG推出月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝，轉動發條並揭開盒蓋便會響起音樂。內含限定的月光漫舞茗茶及傳統茗茶月餅，為「星宿之秋」（獅城早餐茶配黃蓮蓉）、「瑰寶之光」（茉莉香花紅茶配白蓮蓉）、「月色之光」（香柚早餐茶配白蓮蓉）及「豐盛之節」（香草茶配紅豆蓉）。【詳情：www.facebook.com/TeaWGHKSAR】

3.四喜麵包西餅「電影」主題包裝月餅

四喜麵包西餅以玩味包裝設計見稱，今年便以去年熱話配搭懷舊電影海報作主題，推出不同口味的手工月餅，包括迷你花生醬奶黃月餅、迷你伯爵茶味奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶黃月餅。【詳情：www.sayheybakery.com.hk】

4.All About Coffee

咖啡平台All About Coffee推出限定禮盒，內含香港製造、一盒4件的迷你朱古力流心月餅，以及4包聯同光咖啡社企有限公司定製的特色柑橘莓果風味掛耳包咖啡。早鳥優惠至9月10日。【詳情：www.facebook.com/allaboutcoffee.HK】

5.花玥

花玥新設流心蜜瓜芝士手工月餅，及流心焦糖咖啡手工月餅，另有手工牡丹花月餅及手工玫瑰花月餅，包括3款口味：台灣芋泥配鹹蛋黃、中式紅豆，以及手炒鳳梨。【詳情：www.lunedeblossom.com】

6.皇玥

除經典流心奶黃月餅外，皇玥新推出流心綠茶月餅、限量發售的花膠奶黃月餅，以及全新低糖系列，包括低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶等。【詳情：shop.ipastry.com.hk】

7.Godiva

Godiva共推出6款朱古力月餅，包括黑松露杏桃牛奶巧克力月餅、荔枝烏龍茶白巧克力月餅、抹茶金桔白巧克力月餅、生薑芒果黑巧克力月餅、百香果榛子牛奶巧克力月餅，以及覆盆子玫瑰風味白巧克力月餅。【詳情：www.godiva.com.hk】

8.逸東軒

逸東軒推出2款月餅禮盒，分別為4件裝金黃明月（雙黃白蓮蓉月餅）禮盒，以及6件裝迷你奶皇迎月（蛋黃奶皇月餅）禮盒。禮盒以橄欖綠色復古手提箱作包裝，可循環再用。【詳情：www.yattungheenmooncake.com】

9.當文歷餅店

當文歷餅店推出「乘月到紐約」月餅禮盒，包含伯爵茶奶黃月餅及首推的經典奶黃月餅各3件，包裝以水晶球為靈感，內裏為自由女神像、布魯克林大橋等紐約名勝剪影。【詳情：dangwenli.com】

10.agnes b.CAFE

agnes b. CAFE以法國電影《月球之旅》為靈感，包裝印上電影特效創作的「月亮微笑」及其他場景，分4件及8件裝禮盒，內含流沙奶黃月餅及流沙朱古力月餅。另設4款月餅禮物籃。【詳情：onlineshop.agnesb.com.hk/en/cafe/MAF21】

11.微熱山丘

台灣微熱山丘今年與鴻福堂合作銷售，並推出預購優惠，包括經典鳳梨奶黃月餅、首創的貓山王榴槤法式千層月餅，設抹茶、咖啡、芒果3款口味並配上法國朱古力，以及貓山王榴槤冰皮月餅，配巴西莓冰皮。【詳情：www.hungfooktong.com】

12.星巴克

星巴克月餅禮盒為三層設計，湛藍主調並以星空襯托美人魚標誌，內有3款口味，包括流心焦糖咖啡月餅、宇治抹茶紅豆月餅，以及雲呢拿奶黃月餅。【詳情：zh.starbucks.com.hk】

13.美心月餅

美心月餅今年推出加強版「拔絲蓮蓉月餅」，切開後可拉出彩色蛋黃絲。另設流心月餅禮盒，包括流心奶皇月餅及新推的流心紅豆月餅、冰皮禮盒及傳統蓮蓉禮盒等，又或可選擇迷你兵團及迪士尼公主等卡通主題禮盒。【詳情：www.maximsproducts.com.hk】

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