OL閨蜜下午茶之選｜和風下午茶@馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅香港酒店之大堂酒廊即日起推出「和風下午茶」，提供12款小巧精緻的日式鹹甜美點。甜品由餅廚精心炮製，包括沖繩黑糖綠茶奶凍、綠茶馬卡龍、草餅、榛子朱古力慕絲，以及提子鬆餅配奶油忌廉。特別推介櫻花士多啤梨蛋糕，自家製作的幼滑櫻花士多啤梨味忌廉，面層綴以櫻花形狀朱古力片，賣相吸引；另一推介高知縣柚子芝士餅，甘香的柚子中和香濃的芝士餅。鹹點則有刺身、雜錦壽司、日式炸雞漢堡、煙三文魚卷，以及日式蟹柳卷，配以即磨咖啡或茶。

和風下午茶@馬哥孛羅香港酒店

供應時間：即日起，每日下午3時至5時半

價錢：$568（2位用）、$448（1位），另收加一服務費

地址：尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店大堂酒廊

查詢電話／WhatsApp：2113 3919

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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