日式素湯食譜：松茸絹豆腐味噌湯｜Green Monday

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

松茸味道清新，而且自帶菇菌濃香，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享松茸絹豆腐味噌湯食譜，他表示，松茸富含食物纖維，有助排出腸內毒素，改善腸內環境及增強免疫力等。

松茸絹豆腐味噌湯

材料：

松茸 60克

絹豆腐 200克

信州味噌 30克

味醂風調味料 1小匙（1小匙約為5毫升）

醬油 1小匙

素粉 1小匙

三葉 1至2條

水 800 毫升

做法：

1. 用濕紙巾輕抹松茸表面的沙石及泥士，切勿大力抹，以免抹走表面豐富的營養。留意盡量不要將松茸浸入水中，可用乾的廚房紙輕輕吸去多餘水分。

2. 切去松茸底部硬的部分，然後切半或撕半。

3. 平底鍋中加少許油，放入一張煮食紙（cooking paper），放上松茸，加少許海鹽，用慢火慢煮約3至4分鐘。切記松茸不要燒太耐，否則會流失水分。

4. 絹豆腐切小粒，三葉洗淨切碎，備用。

5. 將水倒進鍋中，放入豆腐粒，加入素粉、醬油、味醂及松茸，然後開中火。

6. 煮滾後關火落味噌攪拌，加入三葉後開中火，煮滾關火即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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