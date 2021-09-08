OL閨蜜下午茶之選｜su:m37˚ X 九龍香格里拉　歎下午茶獲贈護膚品

九龍香格里拉大酒店聯乘韓國護膚品牌su:m37˚，即日至10月31日推出「鎏金美肌下午茶」。下午茶美點包括：香茅鮮蝦他他多士、蜜糖燒鴨配肉桂及香菇、蕎麥薄餅配芫茜醬及三文魚子、麻油煎帶子配牛油果醬及酸種麵包、純素朱古力慕絲配熱情果及香脆金寶、茉莉泡芙配東加豆白朱古力忌廉、焗芝士撻配柚子及蜜餞藍莓、法式忌廉乳酪蛋糕配血橙果凍及朱古力脆餅、自家烘焙英式鬆餅，亦有水果碟、茶或咖啡。惠顧兩位用下午茶可獲贈價值約千元的su:m37˚鎏金溯茫護膚套裝，數量有限，送完即止。

九龍香格里拉大酒店大堂酒廊 X su:m37˚「鎏金美肌下午茶」

供應期：即日至10月31日

供應時間：每日下午3時至6時

價錢：兩位$608 (另加一服務費)

地址：尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

查詢電話：2733 8988

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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