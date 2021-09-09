外賣自取下午茶：榴槤主題下午茶@銅鑼灣如心酒店Corner18
文章日期：2021年09月09日
銅鑼灣如心酒店Corner18即日起推出外賣自取「榴槤薈萃下午茶」，鹹甜點包括：D24榴槤班戟、榴槤慕絲蛋糕、榴槤蝶豆花意式奶凍、榴槤竹炭蛋卷、24個月伊比利亞火腿配D197貓山王、煙三文魚碎蛋三文治、菲達芝士南瓜藜麥撻、蟹肉芒果多士、意大利火腿車打芝士卷、原味鬆餅配奶油忌廉及D197榴槤蓉。另配「OR TEA?」茶包兩個。外賣自取下午茶需於最少一日前預訂。
外賣自取「榴槤薈萃下午茶」@銅鑼灣如心酒店Corner18
供應期：即日起
自取時間：每日中午12時至晚上8時
價錢：$528（兩位用）
地址：香港銅鑼灣英皇道18號1樓
查詢電話／WhatsApp：3553 2667 或 5668 8215
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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