innisfree x Milk Bar Cafe　歎濟州櫻花主題茶點　八折買濟州王櫻透嫩素顏霜

innisfree聯乘Milk Bar Cafe,以「You Light Up My Day」為主題舉行期間限定活動,以品牌人氣產品——濟州王櫻透嫩素顏霜,和本地插畫家Sandy Wang的作品,把cafe變身夢幻打卡點。Milk Bar Cafe即日至9月30日推出多款限定餐飲,包括濟州櫻花梳打、濟州櫻花抹茶及草莓忌廉卷,亦很適合打卡。

活動期間在Milk Bar Cafe購買濟州王櫻透嫩素顏霜可享有八折優惠。若上傳Cafe大玻璃窗畫前的打卡照,分享到個人Instagram,標記@innisfreehongkong、@milkbarcafe,以及hashtag #YouLightUpMyDay #3秒素顏霜 #濟州王櫻透嫩素顏霜 #innisfreehongkong,可在現場獲得櫻花系列體驗套裝 (數量有限,送完即止)。

濟州王櫻透嫩素顏霜SPF30PA++──有助告別傳統粉底假白和溶妝的煩惱,一抹即亮,毋須任何化妝技巧。可提亮膚色,增加光澤,保水。一支素顏霜具備護膚、素顏霜及防曬三合一功能。質地比一般素顏霜豐盈水潤,保濕力強,可於潔臉後直接上臉,不需要再配合其他面霜使用,妝底輕薄。

innisfree x Milk Bar Pop Up Cafe – You Light Up My Day

日期:2021年9月10日至9月30日

開放時間: 周二至周日早上11時至下午7時

地點:深水埗鴨寮街79號

Innisfree facebook:www.facebook.com/HKinnisfree

註:限量茶點、優惠、送禮詳情,以主辦方公布為準。

整理:莊朝青 ccchong@mingpao.com(圖片由相關機構提供)