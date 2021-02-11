innisfree x Milk Bar Cafe　歎濟州櫻花主題茶點　八折買濟州王櫻透嫩素顏霜

Milk Bar Cafe聯乘innisfree，即日至9月30日推出多款限定餐飲，包括濟州櫻花梳打、濟州櫻花抹茶及草莓忌廉卷。（圖片由相關機構提供）

innisfree聯乘Milk Bar Cafe，以「You Light Up My Day」為主題舉行期間限定活動，以品牌人氣產品——濟州王櫻透嫩素顏霜，和本地插畫家Sandy Wang的作品，把cafe變身夢幻打卡點。Milk Bar Cafe即日至9月30日推出多款限定餐飲，包括濟州櫻花梳打、濟州櫻花抹茶及草莓忌廉卷，亦很適合打卡。

活動期間在Milk Bar Cafe購買濟州王櫻透嫩素顏霜可享有八折優惠。若上傳Cafe大玻璃窗畫前的打卡照，分享到個人Instagram，標記@innisfreehongkong、@milkbarcafe，以及hashtag #YouLightUpMyDay #3秒素顏霜 #濟州王櫻透嫩素顏霜 #innisfreehongkong，可在現場獲得櫻花系列體驗套裝 (數量有限，送完即止)。

濟州王櫻透嫩素顏霜SPF30PA++──有助告別傳統粉底假白和溶妝的煩惱，一抹即亮，毋須任何化妝技巧。可提亮膚色，增加光澤，保水。一支素顏霜具備護膚、素顏霜及防曬三合一功能。質地比一般素顏霜豐盈水潤，保濕力強，可於潔臉後直接上臉，不需要再配合其他面霜使用，妝底輕薄。

innisfree x Milk Bar Pop Up Cafe – You Light Up My Day

日期：2021年9月10日至9月30日

開放時間： 周二至周日早上11時至下午7時

地點：深水埗鴨寮街79號

Innisfree facebook：www.facebook.com/HKinnisfree

註：限量茶點、優惠、送禮詳情，以主辦方公布為準。

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）