OL閨蜜下午茶之選｜SHISEIDO X 文華東方 歎和式下午茶獲贈護膚品

香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO，即日至9月30日推出「晶鑽極光傳奇下午茶」，精選日式美點，包括：烤牛肉照燒汁椰菜沙律三文治、日式雞蛋青瓜沙律三文治、忌廉芝士煙三文魚芥末醬裸麥三文治、龍蝦柚子飛魚籽三文治、4款甜點中挑選2款（1963文華芝士餅、延命草70%黑朱古力蛋糕、黑芝麻柚子撻或抹茶開心果青檸馬德蓮蛋糕）、綠茶布甸、紫蘇葉紅豆麻糬、傳統鬆餅及提子鬆餅配玫瑰花果醬和牛油忌廉。惠顧下午茶可獲贈SHISEIDO Future Solution晶鑽奢華體驗套裝。

SHISEIDO X 香港文華東方酒店「晶鑽極光傳奇下午茶」

供應期：即日至9月30日

供應點一：快船廊

供應時間：周一至周五2:30pm-6:00pm、周六及公眾假期2:00pm-4:00pm／4:15pm-6:00pm、周日3:30pm-6:00pm

供應點二：Café Causette

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$736（另設加一服務費）

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店

查詢電話：2825 4000

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

su:m37˚ X 九龍香格里拉

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