中秋食譜｜菱角麻油排骨湯　健脾益胃

「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士（何芍盈攝）

菱角麻油排骨湯食譜。圖為去殼後的菱角肉。（Canva製圖）

中秋食菱角應節，研究飲食文化、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士分享菱角麻油排骨湯食譜，有助健脾益胃。

菱角麻油排骨湯

材料：（2人分量）

排骨 300克

菱角 150克

薑片 數片

麻油 1-2茶匙

花雕酒 2茶匙

水 1800毫升

鹽 少許

製法：

1. 菱角洗淨，熱水煮15分鐘，放涼後，用剪刀去殼，取出菱角肉。

2. 排骨汆水：用1000毫升水煮滾，放入排骨煮10至15秒，將血水和雜質煮出。

3. 汆水後的排骨，用水略沖洗，瀝乾備用。

4. 鍋子中火加熱，放入麻油，爆香薑片。

5. 加入排骨，略炒，加花雕酒，再炒。

6. 加入菱角和800毫升水，調至大火煮滾。

7. 滾後調至中火，煮20分鐘，或至菱角煮熟後關火，以鹽調味，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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