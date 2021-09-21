中秋食譜｜菱角麻油排骨湯 健脾益胃
文章日期：2021年09月21日
中秋食菱角應節，研究飲食文化、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士分享菱角麻油排骨湯食譜，有助健脾益胃。
菱角麻油排骨湯
材料：（2人分量）
排骨 300克
菱角 150克
薑片 數片
麻油 1-2茶匙
花雕酒 2茶匙
水 1800毫升
鹽 少許
製法：
1. 菱角洗淨，熱水煮15分鐘，放涼後，用剪刀去殼，取出菱角肉。
2. 排骨汆水：用1000毫升水煮滾，放入排骨煮10至15秒，將血水和雜質煮出。
3. 汆水後的排骨，用水略沖洗，瀝乾備用。
4. 鍋子中火加熱，放入麻油，爆香薑片。
5. 加入排骨，略炒，加花雕酒，再炒。
6. 加入菱角和800毫升水，調至大火煮滾。
7. 滾後調至中火，煮20分鐘，或至菱角煮熟後關火，以鹽調味，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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