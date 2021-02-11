OL閨蜜下午茶之選｜K11 MUSEA Artisan Lounge和風下午茶　全日供應

「無用生活」手工陶藝產品（圖片由相關機構提供）

K11 MUSEA Artisan Lounge 和風下午茶（圖片由相關機構提供）

K11 MUSEA Artisan Lounge 和風下午茶（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴K11 MUSEA的Artisan Lounge推出以日本秋日為題的全日下午茶，鹹甜點包括：北海道帶子配香印提子、免治博多地雞肉串配日式燒汁、照燒鱈魚塊配炸脆餅、特色青瓜三文治和魚子醬立方、水信玄餅、紅莓北海道芝士蛋糕、白桃慕斯、士多啤梨千層蛋糕、和菓子、原味及焙茶味烘焙鬆餅，以及半熟宇治抹茶撻，品嘗多款日式美食，猶如置身日本。

Artisan Lounge亦聯乘由本地工匠創立的「無用生活」，於9至10月提供手工陶藝產品及課程。

Artisan Lounge x「無用生活」 秋日和風全日下午茶

供應期：即日至10月31日

供應時間：每日上午11時至晚上10時

價錢：兩位$798（另加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA地下008-008A號舖

查詢電話：2601 3428

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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