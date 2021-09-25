小儀許廷鏗教整健康飯盒　帶飯一族必學【附4款食譜‧睇片學煮】

職安局邀請歌手許廷鏗及藝人阮小儀主持健康烹飪節目「帶飯一族必學的滋味便當」，一連四集示範簡單易學的「有營」便當，包括香橙豬扒露筍紅米飯、三文魚牛蒡舞茸藜麥丼、羽衣甘藍素湯餃配秋葵熱拌麵，以及洛神花香橙蒟蒻果凍。

● 香橙豬扒露筍紅米飯

菜式以純橙汁及檸檬調味，可帶出酸甜味道同時減少現成醬汁、鹽和糖的使用分量。於白飯加入紅米飯能增加膳食纖維，降低白飯的升糖指數，減慢碳水化合物的消化和吸收，保持血糖水平平穩。

材料：詳見圖2

做法：詳見圖3

● 三文魚牛蒡舞茸藜麥丼

菜式以昆布和舞茸作配菜，大大提升菜式的味道，配以簡單的鹽和豉油調味，已經非常美味。藜麥、牛蒡及舞茸增加膳食纖維的含量，亦令口感更豐富。

材料：詳見圖4

做法：詳見圖5

● 羽衣甘藍素湯餃配秋葵熱拌麵

餃子餡料以豆腐配以多種蔬菜製作，豆腐含蛋白質和鐵質，木耳及冬菇則屬乾貨，可儲放於家中以備不時之需。

材料：詳見圖6

做法：詳見圖7

● 洛神花香橙蒟蒻果凍

市面上一般即食果凍含糖量較高。以新鮮水果自製果凍除可減少進食添加糖，更可增加膳食纖維的攝取。於炎熱的天氣以自製果凍代替雪糕是一個較低脂的選擇。

材料：詳見圖8

做法：詳見圖9

更多食譜：

雪梨無花果銀耳百合湯

菱角麻油排骨湯

日式大和芋煎餅

菱角炆藕片

芋香菱角舞茸湯

百合蓮子銀耳糖水

松茸絹豆腐味噌湯

薄荷番茄菠菜全麥意粉

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