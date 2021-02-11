消費券商場優惠｜沙田新城市廣場推加倍賞　消費3000元可獲600元商戶購物消費券

電子消費券第二期將於10月1日起發放，沙田新城市廣場將加推「電子消費券加倍賞」，市民在商場內消費滿3000元可獲600元商戶購物消費券；消費滿8000元可獲800元商戶購物消費券；消費滿20,000元者可獲1200元禮券，當中包括一田百貨、萬寧現金券。優惠詳情見附圖2。

「電子消費券加倍賞」@沙田新城市廣場 換領詳情

換領日期： 10月1日至11月30日（逢周五、六、日及公眾假期）

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期2樓The Point會員專櫃

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新城市廣場亦設「全年慢慢搣．一路密密賞」，與四大合資格電子消費券營運商聯手推出5項消費券回贈優惠獎賞，覆蓋整個消費券有效期至12月31日，市民透過WeChat Pay HK消費300元，可獲20元商場餐飲現金券；透過WeChat Pay HK消費滿800元，可獲50元美妝或運動商戶的商戶現金券；透過八達通在餐飲商戶消費滿600元，可獲30元的新地商場電子禮券。優惠詳情見附圖3。

「全年慢慢搣．一路密密賞」@沙田新城市廣場 換領詳情

換領日期： 即日起至12月31日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期2樓The Point會員專櫃

查詢電話：2684 9175

網址：www.newtownplaza.com.hk

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

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