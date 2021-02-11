消費券商場優惠｜東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場　10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合

新地12個商場推出「消費賞上賞」第二擊的詳情。

電子消費券第二期於10月1日起發放，新地12個商場推出「消費賞上賞」第二擊，將合共派出5000萬會員積分及逾百萬贈券。另於10月1日推出「單日限定100%回贈消費賞」，消費滿1000元送總值1000元商場或商戶禮券組合。12個商場包括：東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。

「消費券賞上賞」第二擊@新地12個商場

日期：2021年10月1日起（至換完即止）

換領時間：下午1時至晚上10時

換領地點：各參與商場顧客服務中心或禮品換領處

參與商場：東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

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