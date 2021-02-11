OL閨蜜下午茶之選｜Benefit X AMMO粉紅下午茶 送眉妝小套裝
文章日期：2021年09月28日
化妝品牌Benefit Cosmetics趁着國際美眉日，聯乘金鐘西餐廳AMMO推出「Love Your Brows Party」下午茶，以品牌的標誌粉紅色及心心元素為主題，炮製一系列精緻美食。鹹甜美點包括：酥炸蘑菇、卡真蝦牛油果撻、迷你芝士漢堡及煙三文魚卷、粉紅蛋糕棒棒糖、甜心肉桂條、草莓忌廉杯子蛋糕、西柚奶凍撻及英式鬆餅。另可加$68品嘗Pinky Rose Latte或My Pink Lady雞尾酒或無酒精雞尾酒一杯。每位顧客可獲贈Benefit眉妝小套裝乙份及修眉優惠券，禮品數量有限，送完即止。
Benefit Cosmetics X AMMO「Love Your Brows Party下午茶」
供應期：即日至11月30日
供應時間：下午3時至6時
價錢：兩位$468（另收加一服務費）
地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心AMMO
查詢電話：2537 9888
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理及編輯：劉穎妍、Janice Hui（yhhui@mingpao.com）
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