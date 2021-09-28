商場情報｜屯門山海節@良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場、三聖商場　行山打卡消費換獎品

領展旗下4個屯門商場今個秋天舉辦「屯門山海節」有獎行山活動，市民即日起至11月底於屯門的良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場出發，到達不同景點打卡，有機會贏取獎品。領展今次亦與山系品牌及商場商戶合作，推出限定特式產品。

屯門山海節

日期：即日至2021年11月30日

時間：上午11時至晚上8時

參與商場：良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場、三聖商場

活動詳情：bit.ly/3ukLxTh

屯門山海節：bit.ly/3CWpRjs

活動精選：

1. AR遊戲換防曬

即日至11月30日在良景廣場或蝴蝶廣場內尋找行山小貼士，素描AR啟動碼，可換取「Banana Boat防曬」一支。共1200份，先到先得，換完即止。每人限於每個商場參與一次。

2. 行山Check-in挑戰贏獎品

即日至11月30日在良景廣場、蝴蝶廣場及富泰商場成為領展會員挑戰山海系路線，包括：菠蘿山路線、浩和街路線、彩虹欄杆及千島湖路線等，於指定景點拍照打卡及上載到社交平台#屯門山海節，可贏取獎品。共1800份，先到先得，換完即止。每人限於每個商場參與一次。

3. 限定山系裝備換領活動

電子印花換領日期：2021年10月4日至11月14日

禮品換領日期：2021年10月4日至11月21日

換領時間：上午11時至晚上8時

換領地點：良景廣場及蝴蝶廣場顧客服務台

活動簡介：於推廣期內，登記成為領展會員，並於良景廣場或蝴蝶廣場，以電子貨幣（包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay、八達通或其他手機支付程式）消費滿50港元或以上，可換領一個電子印花。儲滿指定數量電子印花，可於禮品換領日期內換領指定禮品1份。禮品包括多功能帆布袋及便攜速乾毛巾。

註：商場活動詳情以主辦方最新公布為準

商場情報 實用資訊：

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消費券｜屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場 10月1日起八達通消費滿300元賞現金券

消費券｜東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合

好去處：

百變小櫻「櫻の鐵道駅」@皇室堡

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