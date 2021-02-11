7-Eleven x Sanrio盲盒公仔+1:35懷舊香港場景模型【9月29日起購買及預購詳情】

首星期（9月29日）懷舊時光系列場景預購套裝：「紳士理髮店+金葫蘆涼茶」套裝、「歡樂文具紙號+萬應辦館」套裝，套裝內包括不同Sanrio Characters人氣角色模型及場景的細緻裝潢。每套預購價$180。（圖片由相關機構提供）

（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B4款：客人Hangyodon（水怪）（圖片由相關機構提供）

（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B3款：客人Kerokerokeroppi（青蛙仔）（圖片由相關機構提供）

（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B2款：Osaru No Monkichi（馬騮仔）店員（圖片由相關機構提供）

（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B1款：Pompompurin（布甸狗）涼茶舖店長（圖片由相關機構提供）

（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B1款Pompompurin（布甸狗）、B2款Osaru No Monkichi（馬騮仔）、B3款Kerokerokeroppi（青蛙仔）、B4款：Hangyodon（水怪）（圖片由相關機構提供）

（A）紳士理髮店有3款盲盒——A3款：客人MinnaNoTāBō（圖片由相關機構提供）

（A）紳士理髮店有3款盲盒——A2款：Tuxedosam（企鵝仔）（圖片由相關機構提供）

（A）紳士理髮店有3款盲盒——A1款：AhiruNoPekkle（AP鴨）（圖片由相關機構提供）

首星期（9月29日起）售賣懷舊時光系列盲盒： （A）紳士理髮店：A1款AhiruNoPekkle（AP鴨）、A2款Tuxedosam（企鵝仔）、A3款MinnaNoTāBō（圖片由相關機構提供）

7-Eleven 9月29日起推出Sanrio盲盒公仔，以及可預購香港本土店舖場景模型。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven聯乘Sanrio Characters和Penguin Toys，9月29日起陸續推出14款Sanrio盲盒公仔，以及4款預購香港本土店舖場景模型。1:35懷舊模型店仿照80年代製作，包括：涼茶舖、上海理髮舖、文具舖及辦館。每盒盲盒隨機附一款Sanrio角色模型及店舖場景配件，14款盲盒（隨機抽款）每盒售價$60，分別於9月29日及10月13日分兩階段推出。

首批（9月29日-10月12日）售賣懷舊時光系列盲盒：

（A）紳士理髮店有3款盲盒——A1款AhiruNoPekkle（AP鴨）、A2款Tuxedosam（企鵝仔）、A3款MinnaNoTāBō

（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B1款Pompompurin（布甸狗）、B2款Osaru No Monkichi（馬騮仔）、B3款Kerokerokeroppi（青蛙仔）、B4款Hangyodon（水怪）

‧發售日期：2021年9月29日上午7時起至10月12日

‧盲盒售價：$60／盒（隨機抽款）

預購懷舊時光系列場景套裝：

兩款預購套裝：「紳士理髮店+金葫蘆涼茶」套裝、「歡樂文具紙號+萬應辦館」套裝，每套預購價$180。套裝包括不同Sanrio人氣角色模型及場景的細緻裝潢。

‧預購日期：2021年9月29日至10月26日 [預購詳情：www.7-eleven.com.hk]

‧取貨日期：2021年12月14日早上7時起至12月20日

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