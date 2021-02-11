7-Eleven x Sanrio盲盒公仔+1:35懷舊香港場景模型【9月29日起購買及預購詳情】
文章日期：2021年09月28日
7-Eleven聯乘Sanrio Characters和Penguin Toys，9月29日起陸續推出14款Sanrio盲盒公仔，以及4款預購香港本土店舖場景模型。1:35懷舊模型店仿照80年代製作，包括：涼茶舖、上海理髮舖、文具舖及辦館。每盒盲盒隨機附一款Sanrio角色模型及店舖場景配件，14款盲盒（隨機抽款）每盒售價$60，分別於9月29日及10月13日分兩階段推出。
首批（9月29日-10月12日）售賣懷舊時光系列盲盒：
（A）紳士理髮店有3款盲盒——A1款AhiruNoPekkle（AP鴨）、A2款Tuxedosam（企鵝仔）、A3款MinnaNoTāBō
（B）金葫蘆涼茶有4款盲盒——B1款Pompompurin（布甸狗）、B2款Osaru No Monkichi（馬騮仔）、B3款Kerokerokeroppi（青蛙仔）、B4款Hangyodon（水怪）
‧發售日期：2021年9月29日上午7時起至10月12日
‧盲盒售價：$60／盒（隨機抽款）
預購懷舊時光系列場景套裝：
兩款預購套裝：「紳士理髮店+金葫蘆涼茶」套裝、「歡樂文具紙號+萬應辦館」套裝，每套預購價$180。套裝包括不同Sanrio人氣角色模型及場景的細緻裝潢。
‧預購日期：2021年9月29日至10月26日 [預購詳情：www.7-eleven.com.hk]
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