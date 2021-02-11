消費券商場優惠｜荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券
文章日期：2021年09月29日
電子消費券第二期於10月1日起發放，荷里活廣場配合消費券計劃推出「繽紛消費賞」，10月1日至12月27日逢周五、周六、周日及公眾假期，市民以電子貨幣即日消費滿$1200，可換領總值$200優惠券，包括「$50指定商戶購物優惠券」3張及「$50指定商戶美食優惠券」1張。每日名額有限，先到先得，換完即止。
繽紛消費賞@荷里活廣場
換領日期：10月1日至12月27日逢周五、周六、周日及公眾假期
換領時間：下午1時至晚上9時（換完即止）
換領地點：荷里活廣場1樓換領處（近馬莎百貨）或1樓客戶服務中心
註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準
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