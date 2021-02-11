HOT PICK

PAST ARTICLES

消費券商場優惠｜黃埔天地　周末假期消費滿$300可換$50現金券　滿$1000可換$300現金券

文章日期：2021年09月29日

電子消費券第二期將於10月1日起發放，黃埔天地再次推出「消費券Extra秋日賞」，市民10月1日至11月7日逢周末及公眾假期，在指定商舖支付寶香港、八達通、WeChat Pay HKTap & Go消費，憑最多兩張不同商舖即日單據，消費滿$300可換$50指定商戶現金券；滿$600可換$150現金券；滿$1000可換$300現金券，所有回贈現金券不設最低消費。每日數量有限，換完即止。

消費券Extra秋日賞@黃埔天地

換領日期：10月1日至11月7日（逢周六、周日及公眾假期）

換領時間：下午1時至晚上10時（換完即止

換領地點：黃埔天地時尚坊MTR層換領處

查詢電話：2121 8344

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

消費券商場優惠 相關資訊：

東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合

沙田新城市廣場推加倍賞 消費3000元可獲600元商戶購物消費券

屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場　10月1日起八達通消費滿300元賞現金券

荃灣廣場　10月1日起消費滿指定金額　換$100-$1500商場贈券

大埔新達廣場　10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券

荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券

深水埗V Walk、屯門V city　10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券

電子消費券第二期 相關資訊：

消費券第二期｜10月1日至7日以八達通到OK便利店領券 獲20元現金券

消費券第二期｜10月1日起發放　八達通用戶領2000元　支付寶、Tap＆Go、WeChat Pay用戶領3000元【實用資訊一覽】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

RELATED

MORE