消費券商場優惠｜黃埔天地 周末假期消費滿$300可換$50現金券 滿$1000可換$300現金券
文章日期：2021年09月29日
電子消費券第二期將於10月1日起發放，黃埔天地再次推出「消費券Extra秋日賞」，市民10月1日至11月7日逢周末及公眾假期，在指定商舖以支付寶香港、八達通、WeChat Pay HK或Tap & Go消費，憑最多兩張不同商舖即日單據，消費滿$300可換$50指定商戶現金券；滿$600可換$150現金券；滿$1000可換$300現金券，所有回贈現金券不設最低消費。每日數量有限，換完即止。
消費券Extra秋日賞@黃埔天地
換領日期：10月1日至11月7日（逢周六、周日及公眾假期）
換領時間：下午1時至晚上10時（換完即止）
換領地點：黃埔天地時尚坊MTR層換領處
查詢電話：2121 8344
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