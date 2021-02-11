消費券商場優惠｜深水埗V Walk、屯門V city　10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券

電子消費券第二期於10月1日起發放，深水埗V Walk及屯門V city商場推出會員限定「第二期電子消費券連環賞」，會員10月1日至3日期間消費滿$2000可獲$2200禮券；10月4日至11月30日期間消費滿$2000可獲$1000禮券。會員於推廣期內累積所有在V Walk或V city以電子貨幣消費的有效發票，並於消費當日成功登記，累積最高消費金額之會員有機會獲贈iPhone 13 Pro 128GB天峰藍色1部。

第二期電子消費券連環賞@V Walk、V city

第一賞︰消費滿$2000換$2200禮券

The Point by SHKP會員以電子消費券即日消費滿$2000，可憑不多於兩張中午12時後消費的單據（每張單須達$100），換取總值$2200的商場及指定商戶禮券。

換領日期：10月1日至3日

換領時間︰中午12時至晚上10時

換領地點︰V Walk 2樓禮品換領處或V city MTR層顧客服務中心

名額︰每日每商場各200個（先到先得，換完即止）

第二賞︰消費滿$2000換$1000禮券

The Point by SHKP會員以電子消費券即日消費滿$2000，可憑不多於兩張中午12時後消費的單據（每張單須達$100），換取總值$1000的商場及指定商戶禮券。

換領日期：10月4日至11月30日

換領時間︰中午12時至晚上10時

換領地點︰V Walk 2樓禮品換領處或V city MTR層顧客服務中心

名額︰每日每商場各30個（先到先得，換完即止）

在V Walk消費滿$100換紅酒

The Point by SHKP 會員在V Walk以電子貨幣即日單一消費滿$100，可換領法國小皇子紅酒2018（價值$298）1支及$50 V Walk商場贈券。

換領日期：9月29日至10月5日

名額︰200份

The Point by SHKP會員登記網站

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

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