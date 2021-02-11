消費券商場優惠｜荃灣廣場　10月1日起消費滿指定金額　換$100-$1500商場贈券

電子消費券第二期於10月1日起發放，荃灣廣場將推出「消費4重賞」，市民10月1日至11月14日期間以電子貨幣消費滿指定金額，可憑最多兩張不同商戶即日單據及相符之電子貨幣付款存根（每張單據金額須達$100或以上），換領$100至$1500不等的商場贈券。名額有限，換完即止。

消費4重賞@荃灣廣場

第一重賞：買滿$2000換$100贈券

10月1日至11月14日期間，以電子貨幣即日消費滿$2000，可換領$100商場贈券。每日名額40個。

第二重賞：買滿$5000換$500贈券

10月1日至10月17日的周末及公眾假期，以電子貨幣即日消費滿$5000，可換領$500商場贈券。每日名額80個。

第三重賞：買$15,000換$1500贈券

10月1日至10月17日期間，以電子貨幣即日消費滿$15,000，可換領$1500商場贈券。總名額300個。

第四重賞：The Point by SHKP會員尊享

10月1日至10月17日期間，以電子貨幣於時裝、運動服飾及美容商戶消費，成功參與$2000、$5000或$15,000消費換領，即日登記可獲額外積分，積分高達5倍。

換領日期：10月1日至11月14日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

查詢電話：2498 8343

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

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