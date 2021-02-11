好去處｜LCX《平行時空 #新事#舊物#回憶展》回味新與舊

海港城LCX與TINY微影專門店及潮流玩物集中地Xplus聯手，由即日至10月17日舉行《平行時空 #新事 #舊物 #回憶展》活動，以TINY微影專門店的香港舊日微縮玩具及場景、Xplus的流行桌遊玩具及相機為基礎，透過《回憶展》及周末主題工作坊，將香港的「新」與「舊」事物平行展現，例如寶麗來新舊相機、特色玩具、舊小巴牌等，從中可見「新」如何從「舊」中演變，將舊元素與情懷，以創新形式展現於新鮮事物中。

LCX《平行時空 #新事 #舊物 #回憶展》

日期：即日至10月17日

地點：尖沙嘴海港城海運大廈三階LCX正門展覽位置

參加工作坊：指定日期於LCX同日消費滿指定金額，即可報名參加「舊煥新」創意體驗／工作坊，包括小巴牌鎖匙扣工作坊、百年手藝「藍曬」曬相體驗及自己影相自己沖：Lomography黑白沖曬集作 【工作坊詳情】

查詢：3102 3668

網址：www.lcx.com.hk

註：一切資料以主辦方公布為準

商場情報 實用資訊：

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好去處：

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