大腸桿菌可經食水、未煮熟牛肉感染　食安中心教預防方法

水務署在烏蛟騰食水缸驗出埃希氏大腸桿菌，而飲用受污染的水，可能出現腹瀉、嘔吐、發燒等病徵。水務署建議將水煮沸才飲用、漱口和刷牙等。埃希氏大腸桿菌有可能經水或食物傳播至人體，本報綜合食環署及水務署建議，有助預防感染埃希氏大腸桿菌。

●什麼是埃希氏大腸桿菌？

埃希氏大腸桿菌O157 : H7，生存在人類及其他哺乳類動物的腸道中，此病源性大腸桿菌能分泌出烈性毒素，使人嚴重生病甚至死亡。

【感染病徵見附圖2】

●感染途徑：

．飲用受污染的水

．進食未烹煮熟透和受污染的食物，如碎牛肉、漢堡肉、未經消毒的牛奶、芝士、乳酪、蔬菜、果汁等

．經由口糞途徑在人與人之間傳播

潛伏期：3至9日

●預防方法：

．只進食烹煮熟透的肉類，例如碎牛肉及漢堡肉要烹煮至攝氏70度或以上最少2分鐘，直至中心部分由粉紅色變為灰色或啡色，肉汁亦不應呈粉紅色

．處理內臟後必須洗手，才可處理其他肉類

．所有設備如刀、砧板，必須經常保持清潔，使用後應徹底清洗及適當消毒，例如用熱水泡浸最少30秒

．冰鮮或新鮮肉類應儲存於攝氏4度或以下，冷藏肉類應保持於-18度或以下

【更多預防方法見附圖3、4】

資料來源：政府新聞處、食物安全中心