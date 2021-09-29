電子消費券第二期｜10月1日至7日以八達通到OK便利店領券　獲20元現金券

10月1日至7日，以八達通到OK便利店領取電子消費券，可獲20元現金券。（圖片由相關機構提供）

電子消費券第二期將於10月1日起發放，OK便利店今日（29日）公布，於10月1日至7日的推廣期內，凡首次於OK便利店以八達通成功領取第二期消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券。

推廣詳情：

‧OK齊齊印會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，4張5元電子現金券將自動存入OK齊齊印app戶口

‧非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦將自動列印4張5元現金券於收據上

‧每張八達通只限換取一次

‧現金券於今年10月31日前，淨消費滿20元時使用

電子消費券第二期 實用資訊：

消費券第二期｜10月1日起發放 八達通用戶領2000元 支付寶、Tap＆Go、WeChat Pay用戶領3000元【實用資訊一覽】

商場情報 實用資訊：

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