消費券商場優惠｜大埔新達廣場　10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券

大埔新達廣場「好賞購物月」（圖片由相關機構提供）

電子消費券第二期10月1日起發放，大埔新達廣場推出「好賞購物月」，市民10月1日至11月28日逢周六、周日及公眾假期，憑電子貨幣在場內商戶消費滿$2000（超級市場除外），可換領$100特選商戶優惠券。名額有限，先到先得，送完即止。

好賞購物月@大埔新達廣場

換領日期：10月1日至11月28日 (逢星期六、日及公眾假期)

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心

換領詳情：於任何商戶以電子貨幣即日消費滿$2000［最多可累積3張不同商戶 (超級市場除外) 之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，每張發票金額須達$100或以上］，送$100特選商戶優惠券（合共兩張HK$50特選商戶優惠券）。(每日名額30個)

查詢電話：2653 8886

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準 消費券商場優惠 相關資訊：

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