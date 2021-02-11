OL閨蜜下午茶之選｜HABA X 帝京酒店　歎二人日式下午茶贈護膚品

帝京酒店再度與日本北海道美肌品牌HABA無添加主義合作，由10月1日起至2022年1月2日，推出「北海旨味下午茶」。下午茶以日本及北海道食材為主題，帶來一系列精緻鹹甜美點，包括北海道松葉蟹肉豆腐、北海道帆立貝柚子紫蘇汁、角切葱免治吞拿魚腩飯、鮟鱇魚肝醬多士、北海道赤肉蜜瓜雲呢嗱慕絲蛋糕、白桃玄米茶北海道牛乳布甸、黃豆粉柚子慕絲蛋糕、年輪蛋糕伴黑芝麻忌廉、福岡草莓芝士蛋糕，讓大家細嘗日本地道滋味，隨餐奉送特飲，分別是Melony或Lavender Latte。凡於推廣期內，客人惠顧兩位用套餐，可獲HABA無添加主義「鯊烯美肌3部曲」乙份（價值$265）。

HABA X 帝京酒店「北海旨味下午茶」

供應期：10月1日至2022年1月2日

供應時間：2:30pm-5:00pm

價錢：一位$270（包一杯特飲），兩位$508（包兩杯特飲）（另設加一服務費）

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓Lion Rock

訂座電話：2622 6167

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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