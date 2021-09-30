梅艷芳紀念展@尖沙嘴1881　梅艷芳舊照、戲服、大劇照、歌詞樓梯免費睇【多圖】

「We Miss You So, Anita我們永恆的百變天后」紀念展覽10月1日至11月30日在尖沙嘴1881舉行。左圖為梅艷芳資料圖片。（中圖及右圖由相關機構提供）

梅艷芳（Anita）逝世18年，電影《梅艷芳》將上映，「We Miss You So, Anita我們永恆的百變天后」紀念展覽亦於10月1日至11月30日，在尖沙嘴1881免費讓公眾參觀。是次展覽由安樂影片與富衛1881公館合辦，聯合三名80後至90後本地插畫家或書法藝術家，透過藝術作品展示大眾回憶中的梅艷芳。作品於展覽後將會公開發售，隨創作者意願將全部收益捐贈兒童癌病基金。

《梅艷芳》電影中三套精選戲服會在場內展出，代表梅艷芳演藝事業上三個重要時刻：在《第一屆新秀歌唱比賽》演繹徐小鳳名曲《風的季節》時所穿的「黄金戰衣」；在《胭脂扣》飾演如花時所穿的旗袍；在最後的演唱會中唱出最後一首歌時穿着的婚紗。

展場設有《梅艷芳》電影及幕後製作花絮特色牆，當中一幅兩米多高的大劇照勢為大眾打卡位。收藏家阮紫瑩提供了梅艷芳舊照，展示梅艷芳不同年代的不同造型。梅艷芳生前曾提及過十分喜愛《夕陽之歌》，展場以《夕陽之歌》歌詞裝飾一段樓梯。另一角眾星留言版，由演藝名人（如鄭裕玲、陶傑、關錦鵬、古天樂、王菀之、林二汶）寫出他們心中想跟梅艷芳說的話。

「We Miss You So, Anita我們永恆的百變天后」紀念展@富衛1881公館

展覽日期：2021年10月1日至11月30日（《梅艷芳》電影戲服展期至10月16日）

開放時間：11:00-21:00

地點：九龍尖沙嘴廣東道2A號富衛1881公館主樓HG樓層

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