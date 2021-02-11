梅艷芳主題下午茶@尖沙嘴1881法式餐廳ODEA　美點充滿舞台感

富衛1881公館現代法式餐廳ODEA，10月1日至11月30日推出以梅艷芳為主題的「Forever Diva 永恆的百變天后」下午茶，以梅艷芳愛吃的港式美食，變身充滿舞台感的精緻美點，包括：黑松露蛋白三文治卷、傳統法式農村蛋餅、龍蝦燒賣春卷配魚子醬、鵝肝醬爆炸糖泡芙、伯爵奶茶馬卡龍、54%黑朱古力微辣紅唇慕絲、意式奶凍、紐約芝士蛋糕（五種口味隨機奉上）、英式鬆餅（原味及紅莓口味）配傳統奶油醬及無花果醬、士多啤梨果醬、二人分享的甜蜜法式蛋白霜雪山。顧客享用主題下午茶，可獲贈限量版「We miss you so, Anita 我們永恆的百變天后」主題黑膠碟造型杯墊一個（數量有限，送完即止），而富衛1881公館將會捐出$18予兒童癌病基金。

「Forever Diva 永恆的百變天后」下午茶@法式餐廳ODEA@尖沙嘴1881

日期：2021年10月1日-11月30日

供應時間：14:30-17:00

價錢：兩位用$698 (另設加一服務費)

地址：香港九龍尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓地下ODEA

查詢：3988 0088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com

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