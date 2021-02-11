消費券商場優惠｜HomeSquare精選$3000優惠組合 低至31折買家品電器
文章日期：2021年09月30日
電子消費券第二期於10月1日起發放，位於沙田的HomeSquare推出第二輪消費券優惠「好賞‧『家』碼」，精選多款$3000家品電器優惠組合，包括原價$9992的太平家電4件套（見圖1）、原價$8390的愛皇健寢具組合（見圖3），以及原價$4796的鍋爐3件套（見圖5）等任君選擇，以低至31折入手心水家電。
好賞．「家」碼@HomeSquare
優惠期：即日起至12月31日
查詢電話：2634 0666
註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準
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