消費券商場優惠｜美麗華商場10月「好賞星期天」　消費滿$500最高賞$1000禮券組合

Mira Place「好玩好賞星期天」及「10%消費賞」詳情（圖片由相關機構提供）

Mira Place商場推出「好玩好賞星期天」優惠活動。（圖片由相關機構提供）

電子消費券第二期於10月1日起發放，美麗華集團再推「MIRA消費券多重賞」，市民由10月1日至12月31日，以Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go於美麗華旗下商場、餐廳、網店及美麗華旅遊消費，即可享多重優惠，包括商場限定最高200%現金券回贈、Mira eShop限時快閃、美麗華旅遊優惠折扣等。詳情可參閱美麗華網站。

⬤Mira Place商場10月「好玩好賞星期天」限時現金券回贈

於商場任何商戶以電子消費滿指定金額，即送限定商場及商戶禮券組合：

10月3日：消費滿$500，回贈$700商場現金券（指定商戶禮券$200及商場現金券$500）

10月10日：消費滿$500，回贈$800現金券（指定商戶禮券$500及商場現金券$300）

10月17日：消費滿$500，回贈$1000現金券（指定商戶禮券$500及商場現金券$500）

#每推廣日限額300名，額滿後，顧客仍可獲得$50商場現金券乙張，數量有限，送完即止。

⬤10%消費賞*（優惠不適用於「好玩好賞星期天」）

9月27日至10月31日：消費滿$1000，回贈總值$100現金券（指定商戶禮券$50及商場現金券$50）

註：商場優惠詳情以主辦方最新公布為準

消費券商場優惠 相關資訊：

荃灣廣場 10月1日起消費滿指定金額 換$100-$1500商場贈券

東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合

沙田新城市廣場推加倍賞 消費3000元可獲600元商戶購物消費券

屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場 10月1日起八達通消費滿300元賞現金券

大埔新達廣場 10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券

荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券

黃埔天地 周末假期消費滿$300可換$50現金券 滿$1000可換$300現金券

深水埗V Walk、屯門V city 10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券

電子消費券第二期 相關資訊：

10月1日至7日以八達通到OK便利店領券 獲20元現金券

10月1日起發放 八達通用戶領2000元 支付寶、Tap＆Go、WeChat Pay用戶領3000元【實用資訊一覽】

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