湯水食譜：羅漢果粟米柿餅湯　滋潤肺胃

想煲潤肺湯水？可以考慮煲羅漢果粟米柿餅湯，香甜滋潤。註冊中醫師稱，此湯清甜生津，滋潤肺胃，老少咸宜，適合秋天乾燥時飲用。

羅漢果粟米柿餅湯 （2人分量）

材料：

柿餅 3個

羅漢果 半個

紅蘿蔔 1條

粟米 1條

豬腱 約$100

蜜棗 2粒

陳皮 1角

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。

2. 粟米留鬚、去葉、洗淨、切件；紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。

3. 柿餅、羅漢果和蜜棗洗淨備用。

4. 豬腱汆水後用凍水過冷河。

5. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

小貼士：

‧柿餅可購自街市、超市或水果店，令湯水有果香，中和羅漢果味道。

‧不喜歡羅漢果味道的話，可減量。

註冊中醫貼士：

‧柿餅性平澀，味甘，有生津潤肺、澀腸止血作用，亦可治大便下血及吐血。

‧羅漢果性涼，味甘，能清熱潤肺、化痰止咳，煲湯時可視乎個人對甜度的喜好，調較用1/4或1/2個。

‧紅蘿蔔味辛、甘，性微溫，能消積化痰、下氣寬中、解毒；粟米性平，味甘，可開胃、健脾、除濕、利尿。

‧羅漢果粟米柿餅湯清甜生津，有滋潤肺胃之效，老少咸宜，特別適合體質燥熱（口乾、口氣、皮膚乾燥、咳嗽痰少、便秘、痔瘡出血或吸煙者）或經常需要說話者飲用。

‧此湯四季皆宜，尤其適合秋天乾燥季節，一星期可飲1至2次。

註：寒濕體質、糖尿病、痰多壅盛、手腳冰冷者不宜多飲。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

其他湯水食譜：

湯水食譜：雪梨無花果銀耳百合湯

湯水食譜：玉竹眉豆合掌瓜湯

湯水食譜：節瓜冬菇雞腳湯

湯水食譜：哈密瓜粉葛赤小豆湯

湯水食譜：節瓜冬菇雞腳湯

素湯食譜：番茄蟲草花湯

日式素湯食譜：松茸絹豆腐味噌湯

蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm