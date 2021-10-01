湯水食譜：羅漢果粟米柿餅湯 滋潤肺胃
文章日期：2021年10月01日
想煲潤肺湯水？可以考慮煲羅漢果粟米柿餅湯，香甜滋潤。註冊中醫師稱，此湯清甜生津，滋潤肺胃，老少咸宜，適合秋天乾燥時飲用。
羅漢果粟米柿餅湯（2人分量）
材料：
柿餅 3個
羅漢果 半個
紅蘿蔔 1條
粟米 1條
豬腱 約$100
蜜棗 2粒
陳皮 1角
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。
2. 粟米留鬚、去葉、洗淨、切件；紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。
3. 柿餅、羅漢果和蜜棗洗淨備用。
4. 豬腱汆水後用凍水過冷河。
5. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
小貼士：
‧柿餅可購自街市、超市或水果店，令湯水有果香，中和羅漢果味道。
‧不喜歡羅漢果味道的話，可減量。
註冊中醫貼士：
‧柿餅性平澀，味甘，有生津潤肺、澀腸止血作用，亦可治大便下血及吐血。
‧羅漢果性涼，味甘，能清熱潤肺、化痰止咳，煲湯時可視乎個人對甜度的喜好，調較用1/4或1/2個。
‧紅蘿蔔味辛、甘，性微溫，能消積化痰、下氣寬中、解毒；粟米性平，味甘，可開胃、健脾、除濕、利尿。
‧羅漢果粟米柿餅湯清甜生津，有滋潤肺胃之效，老少咸宜，特別適合體質燥熱（口乾、口氣、皮膚乾燥、咳嗽痰少、便秘、痔瘡出血或吸煙者）或經常需要說話者飲用。
‧此湯四季皆宜，尤其適合秋天乾燥季節，一星期可飲1至2次。
註：寒濕體質、糖尿病、痰多壅盛、手腳冰冷者不宜多飲。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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