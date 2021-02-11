著數情報｜KFC「超值3倍賞」買$100禮券送$300優惠券

KFC推出「超值3倍賞」禮券推廣，即日起，凡購買100元KFC禮券，即享總值逾300元的12張優惠券及5倍yuu積分。優惠券涵蓋堂食、外賣自取及KFC好味速遞，包括買滿25元送1件鬆餅及以50元買6件雞等，有效期1年。

KFC「超值3倍賞」禮券優惠

發售日期：10月1日起

發售分店：全線分店（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館除外）

查詢電話：2745 2903

註：優惠詳情以主辦方最新公布為準

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