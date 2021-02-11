萬聖節．好去處｜鬼門圖文阿嬤 X 旺角T.O.P大搞HEAlloween派對
文章日期：2021年10月01日
為迎接萬聖節，即日起至10月31日，T.O.P驚喜帶來台灣超人氣插畫——鬼門圖文，首次登陸香港。今次T.O.P特別為鬼門圖文的重要一員阿嬤於5樓空中花園打造LED舞台，大家可與阿嬤齊齊於台上躺平，發光發亮之餘更可打卡影相。同場更有兩隻3米高巨型吹氣追星鬼隨意作不正經抖動。活動期間，只要累積電子消費滿指定金額，即可換領獨家限定鬼門圖文別注版禮物。
「T.O.P X 鬼門圖文 焫著阿嬤HEAlloween派對」
日期：即日起至10月31日
地點：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place
註：一切資料以主辦方公布為準
商場情報 實用資訊：
屯門山海節@良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場、三聖商場 行山打卡消費換獎品
消費券｜沙田新城市廣場推加倍賞 消費3000元可獲600元商戶購物消費券
消費券｜屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場 10月1日起八達通消費滿300元賞現金券
消費券｜東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合
好去處：
走進伊藤潤二的詭異世界@荃灣南豐紗廠 1:1模型還原漫畫角色 2.4米高《鬼屋》怪物造型富江驚嚇
炮台山東岸公園主題區 維港首條向公眾開放防波堤 盡覽360度海景
FriendsWithYou充氣裝置@西九文化區藝術公園 香港太空館變「微笑菠蘿包」
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm