萬聖節．好去處｜鬼門圖文阿嬤 X 旺角T.O.P大搞HEAlloween派對

為迎接萬聖節,即日起至10月31日,T.O.P驚喜帶來台灣超人氣插畫——鬼門圖文,首次登陸香港。今次T.O.P特別為鬼門圖文的重要一員阿嬤於5樓空中花園打造LED舞台,大家可與阿嬤齊齊於台上躺平,發光發亮之餘更可打卡影相。同場更有兩隻3米高巨型吹氣追星鬼隨意作不正經抖動。活動期間,只要累積電子消費滿指定金額,即可換領獨家限定鬼門圖文別注版禮物。

「T.O.P X 鬼門圖文 焫著阿嬤HEAlloween派對」

日期:即日起至10月31日

地點:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

註:一切資料以主辦方公布為準

