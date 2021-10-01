米芝蓮食府｜王子飯店晚宴及午市套餐限時買1送1優惠

米芝蓮推介食府——王子飯店京川滬廚房，由即日至10月31日分別推出奢華晚宴及午市套餐網上訂購限時買1送1優惠，可於指定網站以超抵價訂購8道招牌菜奢華晚宴，包括：王子鎮店三寶（六頭鮑魚、原隻花膠筒、波蘭鵝掌）、金牌釀蟹蓋、鮮人參螺頭燉雞湯、蟹粉小籠包、加拿大野米松子炒飯、上湯杞子時蔬、日本椰子雪葩、紫紗白玉等；又或以優惠價錢訂購午市8道點心套餐，包括招牌王子鴿（半隻）、鮮人參螺頭燉雞湯、公主燒賣、花雕蛋白蒸蝦球、與別不同春卷、蟹肉羽衣甘藍粿、薑蔥海參牛肝菌撈麵、奶皇珍珠角。

王子飯店京川滬廚房

奢華晚宴（人均$398起）及午市精美套餐（人均$158起）網上訂購：http://bit.ly/3ikmFVC

地址﹕九龍尖沙嘴廣東道2A 1881 Heritage 2樓209號

註：資料及價錢以餐廳公布為準

下午茶：

尖沙嘴ODEA梅艷芳主題下午茶

Benefit X AMMO粉紅下午茶 送眉妝小套裝

秋日和風下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge 全日供應

SHISEIDO X 文華東方 歎和式下午茶獲贈護膚品

Miffy主題下午茶@MiFFY CAFE期間限定店@K11 Art Mall

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