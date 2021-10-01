好去處｜太古城中心展1:1高智能方程式名驅 虛擬賽車體驗極速快感
文章日期：2021年10月01日
日本經典動漫《高智能方程式》30周年，太古城中心由即日至10月27日舉辦「新世紀GPX高智能方程式世界巡展」，把中庭及中橋化身為高智能方程式賽車場，引入全球首創《高智能方程式》X Formula Square RV實體虛擬賽車體驗，配以5G連接系統，讓大家體驗隼人、加賀等角色風馳電掣的極速快感，挑戰視覺時速700公里。兩部1:1高智能方程式名驅首次展出，包括隼人愛車雷神。同場展出於大阪30周年展展出的設定稿和劇照，以及售賣全球首發限量版本高智能方程式紀念品。
「新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP」
日期：即日至10月27日
時間：12:00pm-9:00pm
地點：太古城中心2/F中庭及中橋
註：資料以主辦方最新公布為準
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好去處：
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