日本真子公主10月嫁「海王子」 求婚過程超簡單：將來結婚吧

小室圭（左）2017年在訂婚記者會上提及，2013年向真子公主（右）求婚的過程。（法新社資料圖片）

日本真子公主與未婚夫「海王子」小室圭將於10月26日結婚。二人於2017年9月宣布訂婚，根據日本傳媒報道，小室圭在訂婚記者會上憶述，他與真子公主於2013年12月在東京都用餐後，二人同行時，他主動提出「將來結婚吧」。

真子公主回想稱，彼此都有共同觀念，希望交往的人是可以考慮的結婚對象，所以當初交往就有結婚念頭，並非到求婚時才意識到結婚的事，不過，被求婚真的非常開心。

日媒亦指出，真子公主作風低調親民，有傳她外遊乘坐經濟客位。她於2010年一反皇室傳統，成為首位到國際基督教大學讀書的日本皇族，其後低調赴英國留學。據英國《獨立報》2015年9月的報道，真子公主於University of Leicester攻讀有關藝術博物館的碩士課程，教授Simon Knell稱讚真子公主謙虛和友善。

至於小室圭本身是真子公主大學時代的同學，曾被神奈川縣藤澤市旅遊協會選為2010年度觀光代言人，被選為湘南江之島「海王子」。

（綜合）

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