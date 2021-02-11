好去處｜走進伊藤潤二的詭異世界@荃灣南豐紗廠　1:1模型還原漫畫角色　2.4米高《鬼屋》怪物造型富江驚嚇

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：《沒有街道的道路》展區（圖片由相關機構提供）

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：《沒有街道的道路》展區（圖片由相關機構提供）

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：《雙一恣意的詛咒》展區（圖片由相關機構提供）

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：《雙一恣意的詛咒》展區（圖片由相關機構提供）

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：《雙一恣意的詛咒》展區（圖片由相關機構提供）

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：在《富江．鬼屋》展區有2.4米高、以怪物造型登場的經典人物富江（圖片由相關機構提供）

荃灣南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展：在《富江．鬼屋》展區有2.4米高、以怪物造型登場的經典人物富江（圖片由相關機構提供）

10月令人想到萬聖節。荃灣南豐紗廠即日起至10月31日舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展，以日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的漫畫為主題，設有《十字路口的美少年》、《至死不渝的愛》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》及《富江．鬼屋》5個漫畫展區，其中4位主角更化成1:1真人比例模型，包括2.4米高、以怪物造型登場的經典人物富江，還原漫畫震撼一幕。狹迫壓抑的空間加上詭秘恐怖的音樂，讓你體驗伊藤潤二作品中的恐懼。

購票入場可獲得南豐紗廠與伊藤潤二聯乘別注版茶巾乙條。另於南豐紗廠消費滿500元，憑即日消費單據（最多兩張）可免費換領期間限定紋身貼紙一套，換完即止。

「走進伊藤潤二的詭異世界」@荃灣南豐紗廠

日期：即日至10月31日

票價：180元（購票詳情）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠M層The Annex

詳情：www.themills.com.hk

商場情報 實用資訊：

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消費券｜東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合

好去處：

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